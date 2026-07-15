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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht auf Parkplatz

Saale-Holzland (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 13.40 Uhr parkte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem schwarzen SUV auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Eichenweg (Petersberg) rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß das Fahrzeug gegen einen gegenüber abgestellten weißen Ford und verursachte Sachschaden. Nach Zeugenangaben stieg der Fahrer zunächst aus, begutachtete den Schaden und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der SUV entfernte sich in Richtung Bundesstraße 7. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0176600/2026 bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis zu melden (0361-5743 56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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