Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: 27-Jähriger stirbt bei Auseinandersetzung in Calden: Polizei sucht weitere Zeugen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Calden (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde der Polizei gegen 1:50 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen, in der Straße "Am Kaiserplatz" in Calden gemeldet. Sofort waren zahlreiche Streifen dorthin geeilt, die vor Ort zwei schwerverletzte Männer auffanden. Einer von ihnen, ein 27-Jähriger aus Kassel, wies Stichverletzungen auf und starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen. Der zweite Verletzte, ein 21-Jähriger aus Calden, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach bisherigen Informationen nicht bestehen. Bei der sofort eingeleiteten Großfahndung mit zahlreichen Streifen und einem Polizeihubschrauber wurden drei Personen in einem Pkw gestoppt und zur Dienststelle sistiert. Ob es sich bei ihnen um Beteiligte oder Zeugen der Tat handelt, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Auch die Hintergründe, die Anzahl der Beteiligten und der Ablauf der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden umfangreichen Ermittlungen. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Der Tatort war bis in die Morgenstunden für die Spurensicherung abgesperrt. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes. Zusätzlich zu den vorhandenen Zeugen suchen die Ermittler weitere Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Calden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, die die Auseinandersetzung in dem Bereich wahrgenommen haben oder Hinweise zu vom Tatort geflüchteten Fahrzeugen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561-910 1020

Moritz Teschner

Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2759

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