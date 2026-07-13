LPI-J: Wildunfall bei Schmiedehausen

Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein Zimmerbrand in einer Pflegeeinrichtung in Weimar hat am Sonntagnachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 15:10 Uhr kam es in einem Bewohnerzimmer einer Pflegeeinrichtung am Alten Flughafen zu einem Brand. Die Bewohnerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Das betroffene Zimmer ist infolge des Brandes ...

mehr