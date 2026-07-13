LPI-J: Wildunfall bei Schmiedehausen
Schmiedehausen (ots)
Heute Morgen, gegen 04:10 Uhr überquerte zwischen Schmiedehausen und Bergsulza ein Reh die Straße. Ein heranfahrender 62-jähriger PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh überlebte den Unfall und lief davon. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.
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