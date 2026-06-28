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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 18-jährige Tatverdächtige festgenommen - Ergänzung zur Meldung Kindesentziehung im Krankenhaus - Kind im Parkhaus entdeckt" vom 27. Juni, 20.40 Uhr

Lüdenscheid (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Die Polizei hat heute Nachmittag eine 18-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach den Meldungen über die Kindesentziehung im Krankenhaus erreichten die Polizei eine Reihe von Hinweisen auf eine 18-jährge Lüdenscheiderin. Außerdem gibt es Videoaufnahmen der Frau aus dem Bereich, wo der Säugling gefunden wurde. Am Sonntagnachmittag durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung der jungen Frau, die bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten ist, und nahmen sie gegen 17 Uhr vorläufig fest. Gegen sie wird ermittelt wegen des Verdachts einer Kindesentziehung und Menschenraubes. Das Kind wurde ärztlich untersucht. Es ist wohlauf. Weitere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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