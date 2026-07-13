Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Zwei Fahrzeuge nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Berka sind am Sonntagmittag zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt worden. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 12:20 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Südstraße und wollte an der Einmündung zur Blankenhainer Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt mehrere zehntausend Euro geschätzt.

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