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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Rangieren gegen Schaufenster gefahren

Saale-Holzland (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Sonntagabend in Eisenberg. Gegen 21:05 Uhr rangierte eine Pkw-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Jenaer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie rückwärts gegen die Schaufensterfront des Gebäudes. Durch den Aufprall wurden ein Element der Fensterfront sowie ein dahinter befindlicher Heizkörper beschädigt. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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