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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Fahrer eines nicht versicherten Elektrokleinstfahrzeugs ermittelt

Saale-Holzland (ots)

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntagabend in Bremsnitz nach einem Verkehrsunfall die Unfallstelle verlassen. Wenig später konnte die Polizei den mutmaßlichen Verursacher ermitteln. Gegen 18:30 Uhr wurde in der Dorfstraße ein geparkter Dacia beschädigt. Zeugen hörten einen lauten Knall und beobachteten ein Elektrokleinstfahrzeug, das sich anschließend in Richtung Stausee entfernte. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Beamten zu einem 38-jährigen Mann aus Bremsnitz. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit einem selbstfahrenden Elektrorad mit Gasgriff unterwegs gewesen sein soll. Für das Fahrzeug bestand weder der erforderliche Versicherungsschutz noch verfügte der Fahrer über die notwendige Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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