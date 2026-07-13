Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte besprühen Hausfassade mit Graffiti

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben in Weimar eine Hausfassade mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Am Sonntag wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und 16:30 Uhr die Fassade eines Wohnhauses am Kirschberg mit einem Schriftzug besprühten. Das Graffiti hat eine Größe von etwa 30 x 70 Zentimetern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirschbergs beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden (03643 882 -0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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