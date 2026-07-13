Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zimmerbrand in Pflegeeinrichtung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Zimmerbrand in einer Pflegeeinrichtung in Weimar hat am Sonntagnachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 15:10 Uhr kam es in einem Bewohnerzimmer einer Pflegeeinrichtung am Alten Flughafen zu einem Brand. Die Bewohnerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Das betroffene Zimmer ist infolge des Brandes sowie der Löscharbeiten derzeit unbewohnbar. Auch durch Löschwasser entstand Sachschaden. Die übrigen Wohnbereiche der Einrichtung konnten weiterhin genutzt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt, ausgehend von einem Küchengerät, ausgegangen.

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