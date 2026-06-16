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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheibe eingeworfen

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 13.06.2026 und dem 15.06.2026 wurde eine Fensterscheibe des Kreisarchives in der Lessingstraße in Apolda eingeworfen. Unbekannte haben, vermutlich mit einem Stein, auf eine Scheibe im Obergeschoss geworfen, wobei die äußere Scheibe des doppelt verglasten Fensters zu Bruch ging.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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