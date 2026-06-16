LPI-J: Fensterscheibe eingeworfen
Apolda (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 13.06.2026 und dem 15.06.2026 wurde eine Fensterscheibe des Kreisarchives in der Lessingstraße in Apolda eingeworfen. Unbekannte haben, vermutlich mit einem Stein, auf eine Scheibe im Obergeschoss geworfen, wobei die äußere Scheibe des doppelt verglasten Fensters zu Bruch ging.
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