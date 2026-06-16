LPI-J: Fensterscheibe eingeworfen

Weimar/Weimarer Land (ots) - Eine 74-jährige Frau aus Weimar ist am Montagabend Opfer eines Betrugs geworden. Unbekannte Täter verursachten einen finanziellen Schaden von insgesamt 11.400 Euro. Die Geschädigte erhielt zunächst eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, sich aufgrund eines angeblich verdächtigen Geldeingangs bei ihrer Bank zu melden. Hierzu sollte sie eine in der Nachricht angegebene Telefonnummer ...

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