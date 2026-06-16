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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben am Montagnachmittag in Weimar die Seitenscheibe eines abgeparkten Fahrzeuges beschädigt. Der betroffene Fahrzeughalter stellte seinen Wagen zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Moskauer Straße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Moskauer Straße gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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