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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten über 11.000 Euro

Weimar/Weimarer Land (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Weimar ist am Montagabend Opfer eines Betrugs geworden. Unbekannte Täter verursachten einen finanziellen Schaden von insgesamt 11.400 Euro. Die Geschädigte erhielt zunächst eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, sich aufgrund eines angeblich verdächtigen Geldeingangs bei ihrer Bank zu melden. Hierzu sollte sie eine in der Nachricht angegebene Telefonnummer kontaktieren. Im anschließenden Telefonat, das sich über mehrere Stunden hinzog, gaben sich die Betrüger als Bankmitarbeiter aus. Im Verlauf des Gesprächs brachten die Täter die Frau dazu, sensible Bankdaten preiszugeben und sich in ihre Banking-App einzuloggen. Zudem bestätigte sie auf Aufforderung mehrere Vorgänge per Fingerabdruck. Erst nach dem Telefonat bemerkte die 74-Jährige, dass ihre Kreditkarte mit 1.400 Euro belastet und von ihrem Konto weitere 10.000 Euro auf ein fremdes Konto überwiesen worden waren. Die Polizei warnt erneut davor, auf SMS-Nachrichten mit angeblichen Sicherheitswarnungen von Banken zu reagieren. Kreditkarten- oder Kontodaten sollten niemals telefonisch herausgegeben werden. Banken fordern ihre Kunden zudem nicht dazu auf, Transaktionen am Telefon zu bestätigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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