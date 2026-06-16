Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Fahrbahn abgekommen - Pkw mit Totalschaden

Saale-Holzland (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 2306 zwischen Tautenburg und Steudnitz. Der Fahrzeugführer war aus Richtung Tautenburg kommend in Richtung Steudnitz unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Geländer neben der Straße. Aufgrund des Aufpralls entstand am Fahrzeug Totalschaden. Zeitweise liefen Betriebsstoffe aus, weshalb neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen zeitweise vollständig gesperrt werden. Der Fahrer befand sich allein im Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen blieb er augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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