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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall in Bad Berka beschädigt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Montagnachmittag in Bad Berka Sachschäden entstanden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Alle beteiligten Fahrzeuge befuhren die Tannrodaer Straße in Richtung Tannroda. Auf Höhe der Einfahrt zum Sportplatz musste eine Fahrzeugführerin verkehrsbedingt anhalten, da sie nach links abbiegen wollte und zunächst den Gegenverkehr passieren lassen musste. Ein nachfolgender Fahrzeugführer erkannte die Situation rechtzeitig und bremste sein Fahrzeug ab. Ein weiterer nachfolgender Fahrer bemerkte die bereits stehenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf das davor stehende Fahrzeug geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei der beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Das unfallverursachende Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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