Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs

Weimar (ots)

Am Montagmittag wurde in Bad Berka ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellte sich heraus, dass der 39- jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem gehörten die angebrachten Versicherungskennzeichen nicht an das geführte Fahrzeug. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt und das Kennzeichen beschlagnahmt.

