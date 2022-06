Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Freitag, den 20. Mai 2022, befand sich eine 58-Jährige im Stadtgebiet Jena. Hintergrund war die Museumsnacht, welche an diesem Abend stattfand. Als Folgeziel in den Abendstunden hatte die Frau, welche in Begleitung einer Bekannten unterwegs war, das Schottmuseum ins Auge gefasst. Aufgrund dessen fuhr die 58-Jährige vom Teichgraben mit dem Bus der Linie 12 in Richtung ehemalige Kinderklinik. Als der Bus an der Haltestelle anhielt und die Frau als Erste den Bus verlassen wollte, wurde diese vermutlich von hinten angerempelt oder gestoßen, sodass sie zu Fall kam. In der Folge verspürte die 58-Jährige weiterhin einen starken Druck im Bereich der Ferse. Was den Schmerz verursachte, ob jemand beispielsweise auf die Ferse getreten ist, konnte weder die Geschädigte, noch ihre Begleiterin sagen. Für die 58-Jährige hat der Unfall allerdings langwierige medizinische Folgen. Um den Sachverhalt lückenlos rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wer befand sich an diesem Abend ebenfalls im Bus der Linie 12 und kann Angaben zum Sturzgeschehen machen? Gibt es Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, die zur Sachverhaltserhellung dienlich sind?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641- 810 oder per Mail an : ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell