LPI-J: Fahrradkette beendet Flucht

Jena (ots) - Ein 39-Jähriger aus Jena muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Mann, welcher augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, befand sich am Mittwochabend äußerst aggressiv in einer Einrichtung in der Fritz-Ritter-Straße in Jena. Hier versuchte er, einen 30-Jährigen mit einer Flasche zu verletzten, als er ...

mehr