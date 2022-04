Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw kam es am Mittwochmittag in Silbitz. Der 55-jährige Motorradfahrer befuhr mit seinem Zweirad den Kreisverkehr der B7 und bog folgend in die Tauchlitzer Straße ein. Die 37-jährige VW-Fahrerin wollte von einer Nebenstraße ebenfalls auf die Tauchlitzer Straße einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der 55-Jährige schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Unfallverursacherin musste sich leicht verletzt in medizinische Behandlung begeben. Die beiden Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

