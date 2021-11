Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 3 x Enkeltrick

Apolda (ots)

Am gestrigen Tag kam es in den frühen Nachmittagsstunden in Apolda gleich 3 Mal zu Betrugsversuchen im Sinne des sogenannten "Enkeltricks". Die Anrufer erzählten den betagten Geschädigten, dass ihre Enkelin bzw. ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte und nunmehr deswegen eine empfindliche Summe bezahlen müsste und baten diesbezüglich um finanzielle Hilfen. Zum Glück kam es in keinem Fall zu Zahlungen, da die Befragten misstrauisch wurden.

