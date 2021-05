Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Polizei sucht Zeugen und Beteiligten eines Verkehrsunfalls

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Samstag, 22. Mai in Blankenloch sucht die Polizei den beteiligten Fahrradfahrer und Zeugen. Ein unfallbeteiligter 76-jähriger Autofahrer meldete den Verkehrsunfall am Samstagvormittag der Polizei. Seinen Angaben zufolge war er gegen 10.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Wiesenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Hier habe er einen älteren Mann auf einem Fahrrad überholt. Während des Überholvorgang sei ein Pkw von links aus einer Parkbucht rückwärts auf die Straße gefahren. Hierauf habe er seinen Pkw nach rechts gelenkt um einen Unfall zu vermeiden. Der Fahrradfahrer sei daraufhin ins Straucheln geraten und gestürzt. Er habe sich dann um den gestürzten älteren Mann gekümmert. Während dessen sei der Fahrer des ausparkenden Pkw davongefahren. Der Fahrradfahrer, der sich leicht verletzt hatte, lehnte die Hinzuziehung der Polizei ab und entfernte sich zu Fuß.

Die Polizei sucht nun den Fahrradfahrer. Er wird als ca. 80 Jahre alt und ca. 165 cm groß beschrieben. Er hat graue Haare und trug eine Brille. Der Fahrradfahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

