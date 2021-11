Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheiben vermutlich durch Schüsse beschädigt

Apolda (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum 25.10.2021 bis 08.11.2021 drei Fensterscheiben an einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Apolda. Der 53jährige Eigentümer bemerkte dies, als er die Baumaßnahmen am gestrigen Tag an dem Gebäude fortsetzen wollte. Vermutlich wurde mittels einer Luftdruckwaffe auf die Scheiben geschossen, so dass hier "Einschusslöcher" entstanden. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03644/541-0 geben können.

