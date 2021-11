Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit auf dem Spielplatz

Jena (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 28-Jährigen und einer 29-jährigen Frau kam es am Sonntagnachmittag in der Stauffenbergstraße in Jena. Dem Streit vorausgegangen war augenscheinlich ein Streit der Kinder auf einem nahegelegenen Spielplatz. Hierdurch gerieten auch die Mütter in eine verbale Auseinandersetzung, welche darin gipfelte, dass die 28-Jährige zum Schlag ausholte und die 29-Jährige mit der flachen Hand im Gesicht traf. Die Täterin konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Einer medizinischen Betreuung bedurfte es der Verletzten nicht. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell