Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 03.11.2021, 19:00 Uhr bis 06.11.2021, 17:50 Uhr kam es in der Oststraße in Apolda zu einem Fahrraddiebstahl. Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus bzw. den Kellerbereich eines dortigen Mehrfamilienhauses. Im Keller hebelten die Täter den Torriegel des einsehbaren Holzverschlages des 35jährigen Geschädigten auf und entnahmen das an einer Holzlatte gesicherte E-Bike, indem sie an dieser mit Gewalt zogen, so dass sie sich aus der Verschraubung löste. Das Rad war ein blau-weißes von der Marke "Fischer" im Wert von 1.290 Euro, ohne zugehörigem Akku. Der Sachschaden beträgt ca. 50 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03644/541-0 geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell