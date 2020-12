Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Nach Reifenplatzer gegen Passantin gefahren

BorkenBorken (ots)

Ein platzender Vorderreifen hat am Montag in Borken-Gemen einen Unfall mit einer verletzten Fußgängerin nach sich gezogen: Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger die Einsteinstraße in Richtung Landwehr. Als es zu dem Reifenplatzer an seinem Transporter kam, verlor der Vredener die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab stieß gegen eine 45-Jährige. Ein Rettungswagen brachte die Borkenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

