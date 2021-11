Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw-Diesel abgezapft

Apolda (ots)

Am 07.11.2021, gegen 15 Uhr meldete sich ein Lkw-Fahrer, der seinen Lkw in der Paul-Schneider-Straße in Apolda abgestellt hatte, bei der Polizei und teilt mit, dass aus seinem Fahrzeug Kraftstoff entwendet wurde. Unbekannte Täter hatten den Tank gewaltsam aufgebrochen und ca. 200 Liter Dieselkraftstoff hieraus entwendet. Der Beuteschaden beträgt ca. 300 Euro. Zum Sachschaden gibt es noch keine genauen Angaben.

