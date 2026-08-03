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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag fuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Hyundai die Siebleber Straße in Richtung Friedrichstraße entlang. Ein 73-Jähriger Fahrradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrradstreifen in Richtung Huttenstraße mit der Absicht auf dem Fahrradstreifen der Siebleberstraße weiterzufahren. Der 67-Jährige tastete sich mit seinem Fahrzeug in den Einmündungsbereich der Bahnhofstraße vor und blieb augenscheinlich auf Höhe des Fahrradstreifens stehen. Der Fahrradfahrer bremste und kam infolgedessen, ohne Kollision mit dem Pkw, zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kam vor Ort, konnte den Fahrradfahrer jedoch wieder entlassen. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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