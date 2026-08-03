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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ziellose Fahrt endet im Wald

Heyda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 35-Jähriger fuhr gestern Abend mit seinem Ford auf einem Waldweg im Bereich der Talsperre Heyda. Offenbar durch unaufmerksame Fahrweise fuhr er sich dort an einem betonierten Wassereinlauf fest und legte sich im Pkw schlafen. Dort entdeckte ihn ein Wanderer, der die Polizei informierte. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, konnte Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von circa 3,4 Promille und weitere Alkoholika befanden sich im Fahrzeug. Der 35-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wies erhebliche Beschädigungen in Höhe von ungefähr 3500 Euro auf und war nicht mehr fahrbereit. Am Wassereinlauf entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Gegen den Mann wurden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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