Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

55559 Bretzenheim (ots)

Am Morgen des 24. Februar 2026 stellte ein Anwohner in Bretzenheim fest, dass Gegenstände aus seinem Fahrzeug entwendet wurden. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte den Firmenwagen geöffnet und mehrere Dokumente, Karten, Bargeld und ein Tablet gestohlen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, daher bittet die Polizeiinspektion Bad Kreuznach um Zeugenhinweise. In diesem Zusammenhang rät die Polizei sich stets davon zu überzeugen, ob das Fahrzeug auch tatsächlich verschlossen ist. Es wird von Autoaufbrechern zunächst immer getestet, ob die Fahrzeuge verschlossen sind oder nicht. Dies geschieht auch in ruhigen, ländlichen Gemeinden.

