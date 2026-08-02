LPI-GTH: Wildunfall
B247 Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)
Zu einem Wildunfall kam es heute kurz nach Mitternacht. Ein 50-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B247 von Schwabhausen kommend in Richtung Gotha als plötzlich ein Rehbock die Fahrbahn querte und mit dem Fahrzeug kollidierte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (pp)
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