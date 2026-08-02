LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B247 Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - In den frühen Nachmittagstunden des gestrigen Tages wurde die Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer gerufen, der mit seinem Fahrzeug hinter einer 53-jährigen Frau mit ihrem roten Dacia Sandero herfuhr. Dieser PKW bewegte sich von Ohrdruf kommend in Richtung Gotha. Der PKW fuhr auffällig langsam und geriet mehrmals auf die Gegenfahrspur. Teilweise war der Gegenverkehr gezwungen, bis zum Stillstand abzubremsen, um nicht in einen ...

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