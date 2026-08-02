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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag, 01.08.2026 übersah ein 82-jähriger Fahrer eines Renault beim Linksabbiegen zwischen Wutha-Farnroda und Schönau einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch eine 39-jährige Dame leicht verletzt wurde und sich im Krankenhaus behandeln ließ. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 02.08.2026 – 12:37

    LPI-GTH: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an Pkw

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Mittwoch, 29.07.2026 beschädigte gegen 01:45 Uhr ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkws in der Oppenheimstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0189945/2026) zu melden. (ms) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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  • 01.08.2026 – 16:00

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