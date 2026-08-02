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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von zwei Fahrrädern

LPI-GTH: Diebstahl von zwei Fahrrädern
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Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag, 31.07.2026 auf Samstag, 01.08.2026 wurden aus einem Innenhof in der Karlstraße zwei, mittels Schloss gesicherte, Fahrräder entwendet. Beim Beutegut handelt es sich um gleiche Mountainbikes (29 Zoll) des Herstellers Pronghorn in der Farbe Rot.

Ein Lichtbild der Fahrräder ist der Pressemeldung beigefügt.

Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0193009/2026) zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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