Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sexuelle Belästigung in einer Bar

Gotha (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung an einer Frau kam es heute, in den frühen Morgenstunden in einer Bar, in der Hünersdorfstraße. Ein 32-jähriger Gast berührte eine junge Frau unsittlich an ihrem Körper und versuchte sie zu küssen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und ging mit dem Mann vor die Tür. Hier kam es zu einer körperlichen Auseiandersetzung. Da sich der Täter bereits entfernt hatte, konnten die eintreffenden Beamten zunächst nur mit den Zeugen Rücksprache halten. Während dieser Zeit kam der Täter zurück. Er erhielt durch die Beamten einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Daraufhin wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Bei Durchsetzung der Maßnahme leistete der Mann Widerstand. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen. (pp)

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