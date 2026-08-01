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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen verhindert

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag den 01.08.2026 um kurz vor 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Arnstadt. Hier überfuhr ein 70-jähriger BMW-Fahrer augenscheinlich aus Unachtsamkeit eine Verkehrsinsel und in der weiteren Folgen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. An seinem Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 3000EUR, an dem Verkehrzeichen etwa 150EUR. Der Pkw-Fahrer verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch einen anderen Pkw-Fahrer welcher Zeuge des Verkehrsunfalles wurde, konnte der Unfallverursacher auf einem nahegelegnenen Tankstellengelände angehalten und angesprochen werden, als dieser seinen eigenen Schaden am Fahrzeug begutachtete. Durch den aufmerksamen Zeugen wurde schließlich die Polizei verständigt, da der Unfallverursacher im Begriff war seine Fahrt fortzusetzen, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. (STS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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