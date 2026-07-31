Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Todesfall einer Frau- Klarstellung der LPI Gotha

Gotha (ots)

Am 23. Juli 2026 kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße zu einem Todesfall einer 35-Jährigen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung beziehungsweise strafbare Handlungen. Derzeit kursieren in den Sozialen Medien Mitteilungen, in denen ein Mann im Zusammenhang mit dem genannten Sachverhalt als Mörder bezichtigt wird. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, unbestätigte Informationen nicht zu verbreiten. Insbesondere innerhalb sozialer Netzwerke können derartige Falschinformationen schnell und häufig geteilt werden und zur Verunsicherung der Bevölkerung führen. Offizielle Meldungen der Landespolizeiinspektion Gotha sind ausschließlich im Presseportal der LPI Gotha sowie im WhatsApp-Kanal Polizei TH Gotha https://whatsapp.com/channel/0029Vb816gi8fewixxV2Gb1Z . zu finden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell