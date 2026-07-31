PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Todesfall einer Frau- Klarstellung der LPI Gotha

Gotha (ots)

Am 23. Juli 2026 kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße zu einem Todesfall einer 35-Jährigen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung beziehungsweise strafbare Handlungen. Derzeit kursieren in den Sozialen Medien Mitteilungen, in denen ein Mann im Zusammenhang mit dem genannten Sachverhalt als Mörder bezichtigt wird. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, unbestätigte Informationen nicht zu verbreiten. Insbesondere innerhalb sozialer Netzwerke können derartige Falschinformationen schnell und häufig geteilt werden und zur Verunsicherung der Bevölkerung führen. Offizielle Meldungen der Landespolizeiinspektion Gotha sind ausschließlich im Presseportal der LPI Gotha sowie im WhatsApp-Kanal Polizei TH Gotha https://whatsapp.com/channel/0029Vb816gi8fewixxV2Gb1Z . zu finden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision im Gegenverkehr

    Gotha (ots) - Gestern gegen 14.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger BYD-Fahrer mit seiner Beifahrerin die Weimarer Straße. Auf Höhe der Kindleber Straße kam ein 63-jähriger Fahrer eines BMW, welcher in entgegengesetzte Richtung fuhr, auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit dem Pkw des 76-Jährigen. Die beiden Fahrer der Pkws wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die 73-jährige Beifahrerin des BYD erlitt schwere Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 46-jähriger Motorradfahrer befuhr am gestrigen Nachmittag die Waldstraße in Richtung Suhler Straße. Dort parkte ein 69-jähriger Fahrer eines VW aus seiner Parklücke aus und übersah augenscheinlich den vorrangberechtigten Fahrer des Motorrads. Es kam zur Kollision. Der 46-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (sw) ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Berka v. d. Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es im Bereich der Mihlaer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem unbekannten Pkw mit Wohnanhänger. Offenbar auf Grund der Enge der Fahrbahn blieb der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Wohnanhänger am Außenspiegel des Linienbus hängen und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Am Linienbus entstand Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren