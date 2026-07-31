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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision im Gegenverkehr

Gotha (ots)

Gestern gegen 14.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger BYD-Fahrer mit seiner Beifahrerin die Weimarer Straße. Auf Höhe der Kindleber Straße kam ein 63-jähriger Fahrer eines BMW, welcher in entgegengesetzte Richtung fuhr, auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit dem Pkw des 76-Jährigen. Die beiden Fahrer der Pkws wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die 73-jährige Beifahrerin des BYD erlitt schwere Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35000 Euro. Für kurze Zeit kam es zu Verkehrsbehinderungen. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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