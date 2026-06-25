POL-MK: Pkw ausgeschlachtet

Hemer (ots) - Zwischen dem 17. Juni und Mittwoch dieser Woche wurde an der Hauptstraße in eine Fahrschule eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in die Räume und entwendeten einen Laptop, eine Motorradkombi, ein Interface-Micro und einen LG Subwoofer. Die Polizei dokumentierte Spuren und bittet um Hinweise zu möglicherweise verdächtigen Beobachtungen unter Telefon ...

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