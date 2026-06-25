Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pkw ausgeschlachtet
Menden (ots)
Op de Höchte wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Scheibe eines schwarzen Ford Mondeo eingeschlagen. So gelangten Unbekannte in das Fahrzeug und demontierten das Zündschloss und die Infotainment-/Navigations-Anlage. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)
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