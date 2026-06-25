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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw ausgeschlachtet

Menden (ots)

Op de Höchte wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Scheibe eines schwarzen Ford Mondeo eingeschlagen. So gelangten Unbekannte in das Fahrzeug und demontierten das Zündschloss und die Infotainment-/Navigations-Anlage. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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