Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw durchwühlt - Taschendiebe - Illegales Kfz-Rennen

Iserlohn (ots)

Unbekannte durchwühlten am Mittwochmorgen, zwischen 1 und 8 Uhr, einen an der Arnsberger Straße parkenden Mercedes. Als der Fahrer am Morgen zu seinem Pkw kam, stand eine Scheibe offen und die Geldbörse mit Ausweis, diversen Bank- und Kreditkarten sowie Führerscheinen und einer höheren Bargeldsumme war weg. Die Polizei warnt bei dieser Gelegenheit: Ein Auto ist kein Tresor! Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug gelassen werden. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 9199-0.

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr wurde einer 56-jährigen Mitarbeiterin eines Geschäfts an der Baarstraße die Handtasche gestohlen. Zu dieser Zeit betrat ein unbekanntes Paar das Geschäft, nahm die Handtasche an sich und flüchtete durch den Hintereingang und über eine Feuertreppe. Die beiden wirkten ungepflegt und schlank bis hager. Der Mann trug ein rosafarbenes Tanktop und eine kurze Hose. Beide haben dunkle Haare. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort kontrollierte die Bestohlene ihr Konto und stellte fest, dass die Diebe bereits auf ihre Kosten eingekauft hatten. Eine Fahndung der Polizei in der näheren Umgebung verlief erfolglos. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 9199-0.

Einer 84-jährigen Frau wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr an der Hagener Straße die Geldbörse gestohlen. Kurz nach dem Einkauf dort in einem Warenhaus stellte sie fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche steckte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Mittwoch gegen 22.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Schlesischen Straße. Die Polizei dokumentierte Spuren und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 9199-0.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Hagen hatte es am Mittwoch auf der Hagener Straße äußerst eilig. Er überholte jeweils mit geringem Seitenabstand ein halbes Dutzend Fahrzeuge entweder links oder rechts. Sein Pech: Unter den überholten Fahrern befand sich auch eine Polizeibeamtin, die privat unterwegs war. Als die ihn vor einer roten Ampel auf sein rücksichtsloses und verkehrswidriges Verhalten ansprach, beschimpfte er sie als "Hure" und sie solle "die Fresse halten". Anschließend ging die Fahrt weiter durch die Innenstadt. An der Kreuzung Hembergstraße/ Baarstraße stieß ein Streifenwagen dazu. Der 25-jährige Motorradfahrer bekam Strafanzeigen wegen eines verbotenen Kfz-Rennens (grob verkehrswidriges und rücksichtloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit, §315d) und Beleidigung auf sexueller Grundlage. (cris)

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