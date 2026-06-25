Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Herscheid (ots)

Ein Motorradfahrer war gestern Morgen auf der L696 Richtung Herscheid unterwegs. Kurz vor der Einmündung Rüendanz soll ihm gegen 6 Uhr ein Transporter mittig auf der Fahrbahn entgegen gekommen sein. Der Fahrer berichtete, er habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei sei er gestürzt und habe sich am Knie verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum Transporter machen können. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

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