Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Konten "gehackt"

Balverin (ots)

Eine 58-jährige Balverin musste in der vergangenen Woche feststellen, dass ihre Instagram- und Facebook-Konten gehackt wurden. Unbekannte verschickten über ihren Account Nachrichten. Während sie die Anzeige bei der Polizei erstattete, meldete sich auch noch ihre Bahn-App und bestätigte die Buchung von zwei Zugreisen. Offenbar hatte der Täter auch Zugriff auf das Konto bei der Deutschen Bahn. Die Polizei ermittelt nun wegen Ausspähens von Daten. Woran es in diesem Fall lag, ist noch unbekannt.

Doch oft liegt es an sehr leicht zu erratenden Passwörtern, die dann sogar noch identisch für verschiedene Online-Dienste genutzt wurden. Immer noch beliebt sind Passwörter wie "12345" oder "Passwort". Die Polizei warnt: Das ist wie ein Haustürschlüssel unter der Fußmatte! Eine besondere Bedeutung kommt dem E-Mail-Konto zu, denn im Mail-Konto können Täter sehen, welche Dienste noch genutzt werden und sich über eine Passwort-Rücksetzung auch Zugang zu diesen Diensten verschaffen, Adressen ändern, Waren bestellen oder Reisen buchen. Sichere Passwörter sollten aus mindestens zehn Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Leichter zu merken sind Passwortsätze. Für das eigentliche Passwort werden nur der erste Buchstabe, die Zeichen und Zahlen verwendet. Weitere Tipps zur Cybersicherheit gibt das Landeskriminalamt unter https://www.mach-dein-passwort-stark.de . (cris)

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