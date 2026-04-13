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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschter Identitätskarte verhindert

Weil am Rhein (ots)

Ein 22-Jähriger, der mit einer gefälschten Identitätskarte nach Deutschland einreisen wollte, konnte durch die Bundespolizei festgestellt werden. Die Kontrolle endete mit einer Zurückweisung nach Frankreich.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrollierten Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag (13.04.2026) am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke einen tunesischen Staatsangehörigen. Der Mann der als Beifahrer nach Deutschland einreisen wollte, zeigte zur Kontrolle ein Foto einer italienischen Identitätskarte auf seinem Mobiltelefon vor. Die Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung Fälschungsmerkmale fest. Die Bundespolizei leitete gegen den in Frankreich wohnhaften Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Nach der Sicherstellung des Mobiltelefons erfolgte ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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