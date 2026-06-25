Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht am Berger Weg - Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Sonntag und Dienstag ereignete, nach dem Verursacher und Zeugen des Vorfalls.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 21.06.2026, 10 Uhr, bis Dienstag, 23.06.2026, 09 Uhr, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Der graue Hyundai i30 stand in Höhe der Hausnummer 7 am Berger Weg.

Der Unfallverursacher touchierte das Auto vorne links am Stoßfänger und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug geben können, sich unter 02373-9099-0 zu melden. (dill)

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