Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flächenbrand nahe der Autobahn

Hötzelsroda (Wartburgkreis) (ots)

Durch einen 43-jährigen Fahrer eines Mähdreschers konnte gestern Nachmittag gegen 14.00 Uhr ein Feuer auf einem Feld unweit der BAB4 wahrgenommen werden. Er versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Durch den herrschenden Wind misslang dies jedoch. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Brand. Auf Grund der Rauchentwicklung musste die BAB 4 zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Flammen erstreckten sich auf einer Fläche von circa 4 Hektar. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Eine Gefahr für die angrenzenden Ortschaften bestand nicht. (sw

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