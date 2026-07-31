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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradunfall mit verletzter Person

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Abend des gestrigen Tages fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad die Plauesche Straße stadteinwärts. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang stellte sich heraus, dass der 46-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Motorrad war, auch bestand kein Versicherungsschutz. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Fahrer des Motorrads erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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