Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus verschlossenem Pkw

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Mindestens eine unbekannte Person begab sich gestern Abend an den verschlossenen Audi eines 51-Jährigen, welcher in der Straße Pfaffenholz geparkt war. Offenbar öffnete er diesen widerrechtlich und durchsuchte den Pkw daraufhin. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro. Der oder die Unbekannten entnahmen das Beutegut im dreistelligen Sachwert und entfernten sich daraufhin. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0191928/2026 zu melden. (sw)

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