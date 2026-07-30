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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch im Schwimmbad

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Mindestens eine unbekannte Person begab sich am frühen Morgen des heutigen Tages widerrechtlich auf das Gelände eines Schwimmbads. Dort entwendeten der oder die Unbekannten Bargeld von mehreren Hundert Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit der Bezugsnummer 0191494/2026. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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