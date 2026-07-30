LPI-GTH: Einbruch im Schwimmbad

Gotha (ots) - In der Nacht vom 29.07.2026 auf den 30.07.2026 begab sich mindestens eine unbekannte Person auf das Gelände eines Autohauses in der Harjesstraße. Dort entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Radsätze verschiedenster Fahrzeuge. Diese hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer ...

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