Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freren (ots)

Am Freitag, dem 24.07.2026, kam es gegen 16:20 Uhr auf der L66 im Bereich Sunderberg in Freren zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Audi A2 die L66 in Richtung B214. Als sie nach links in die Straße Im Venne abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, der von einem 41-Jährigen geführt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der Opel Corsa gegen einen nachfolgenden Opel Mokka geschleudert. Der von einem 58-Jährigen geführte Opel Mokka kam daraufhin von der Fahrbahn ab und wurde gegen einen Baum geschoben.

Alle drei beteiligten Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und erlitten jeweils einen Totalschaden.

Die Feuerwehren aus Andervenne und Freren waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und rund 48 Einsatzkräften vor Ort. Die L66 war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumungsarbeiten bis etwa 18:25 Uhr voll gesperrt.

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