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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Morgen des 29.07.2026 begaben sich zwei Männer in Plaue in den Bereich der Großen Feldstraße. Dort drangen sie auf unbekannte Weise widerrechtlich in einen Pkw ein und durchsuchten diesen. Der Eigentümer wurde darauf aufmerksam und konnte zwei Personen feststellen, darunter einen 35-jährigen Mann (marokkanisch). Dank des beherzten Eingreifens des 26-jährigen Eigentümers konnte er den 35 Jahre alten Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Eine weitere männliche Person flüchtete. Der mit dem 35-Jährigen durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, er wurde vorläufig festgenommen. Nach Ende der Maßnahmen erfolgte die Entlassung des 35-Jährigen auf Weisung der Staatsanwaltschaft. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise bezüglich der unbekannten, männlichen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und Angabe der Bezugsnummer 0189979/2026 zu melden. Außerdem werden noch weitere mögliche Geschädigte gesucht. Diese werden ebenso gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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