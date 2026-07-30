LPI-GTH: Fahrt im Rausch
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 23-jähriger Dacia-Fahrer wurde am gestrigen Abend durch Polizeikräfte im Bereich der Bücheloher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden. Ein Verfahren gegen den 23-jährigen Mann wurde eingeleitet. (sw)
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