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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt im Rausch

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 23-jähriger Dacia-Fahrer wurde am gestrigen Abend durch Polizeikräfte im Bereich der Bücheloher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden. Ein Verfahren gegen den 23-jährigen Mann wurde eingeleitet. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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