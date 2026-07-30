LPI-GTH: Fahrt im Rausch

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 54-jährige Fahrradfahrerin kam am gestrigen Abend auf der L1046 zu Fall. Augenscheinlich bestand ein Defekt an dem Fahrrad, sodass es ohne Einwirkung einer weiteren Person zu dem Sturz kam. Die Frau kam auf Grund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde in Verwahrung genommen. (sw) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

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