LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 59-jähriger Motorradfahrer befuhr gestern Nachmittag einen Kreisverkehr in der Bücheloher Straße. Der 69-jährige Fahrer eines Skodas, welcher offenbar in den Kreisverkehr einfahren wollte, setzte augenscheinlich zu früh mit der Einfahrt an und kollidierte mit dem Motorrad. Es kam zu unfallbedingtem Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Motorrads wurde leicht verletzt. (sw)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell