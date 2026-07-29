Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckerei

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht vom 28.07.2026 auf den 29.07.2026 gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei im Bereich des Karlsplatzes. Der oder die Unbekannte entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Geschäftsbetrieb konnte trotz des Vorfalls aufgenommen und ohne weitere Beeinträchtigungen fortgeführt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0190348/2026 zu melden. (sw)

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